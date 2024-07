Riassunto: SES AI annuncia la data della teleconferenza riguardante i risultati relativi all’utile del secondo trimestre 2024

WOBURN, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–SES AI Corporation (“SES AI”) (NYSE: SES), una delle principali imprese internazionali nello sviluppo e produzione di batterie al litio metallico altamente performanti, oggi ha annunciato che comunicherà i risultati aziendali relativi al secondo trimestre 2024 dopo la chiusura del mercato, lunedì 29 luglio 2024, nel corso di una teleconferenza che si terrà nella stessa giornata alle 17:00 Eastern Time (CET – 6 ore).





Tramite il sito web dedicato agli investitori SES, https://investors.ses.ai, sarà disponibile un webcast della teleconferenza in tempo reale. Si può usare il seguente link per registrarsi anticipatamente per la teleconferenza: https://events.q4inc.com/attendee/280209303, mentre il seguente link permetterà agli investitori di presentare domande prima della teleconferenza, entro le 23:00 di venerdì 26 luglio 2024.

