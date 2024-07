Riassunto: ServiceNow e Boomi annunciano un impegno strategico per elevare le esperienze dei clienti attraverso il self-service potenziato dall’AI

Boomi utilizzerà soluzioni ServiceNow per offrire ai clienti un supporto semplificato ed esperienze di self-service migliorate

ServiceNow integrerà le capacità di gestione API leader nel settore di Boomi con Automation Engine per una visibilità completa nello scenario API dell’utente e una governance migliorata

SANTA CLARA, Calif., e CONSHOHOCKEN, Pa.–(BUSINESS WIRE)–ServiceNow (NYSE: NOW), la piattaforma AI per la trasformazione aziendale, e Boomi, un leader in integrazione e automazione intelligente, oggi hanno annunciato un impegno strategico per elevare insieme le esperienze dei clienti attraverso il self-service potenziato dall’AI con soluzioni che comprendono ServiceNow Technology Provider Service Management (TPSM). Inoltre, in quanto cliente centrale di ServiceNow, Boomi utilizzerà ServiceNow App Engine per fornire un’assistenza clienti semplificata e un self-service migliorato.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

ServiceNow

Lindsay Capurro



503-551-2655



Press@servicenow.com

Boomi

Kristen Walker



415-613-8320



Kristen.Walker@boomi.com