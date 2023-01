Riassunto: Seoul Viosys presenta all’ISE 2023 di Barcellona, Spagna, la prima tecnologia micro-LED al mondo per display a chip singolo

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Viosys (“SVC”) (KOSDAQ: 092190), produttore di elementi per semiconduttori ottici di fama mondiale, sarà presente a ‘Integrated Systems Europe (ISE) 2023’, la maggior fiera espositiva europea, in programma a Barcellona, Spagna, il 31 gennaio 2023, per esporre i suoi display micro-LED basati sulla tecnologia WICOP Pixel, la migliore a livello globale.





Grazie alla tecnologia WICOP Pixel, Seoul Viosys è riuscita a portare a 4.000 nit la luminosità dei display micro-LED, considerato come il livello più elevato nella categoria degli schermi a chip singolo. Seoul Viosys esporrà le sue soluzioni WICOP Pixel in uno stand separato, dedicato ai prodotti micro-LED, nel centro espositivo dell’ISE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

