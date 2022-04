Riassunto: Seoul Viosys ottiene un’ingiunzione permanente nei confronti dei prodotti LED UV che violano la tecnologia brevettata Violeds

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Viosys (“SVC”) (KOSDAQ: 092190), una consociata di Seoul Semiconductor Co., Ltd., ha annunciato che il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto centrale della Florida ha emesso un’ingiunzione permanente nei confronti di Namsung America, Inc. (“Namsung”). Namsung ha venduto articoli di elettronica domestica incorporanti LED UV realizzati e forniti da SL Vionics Co., Ltd. (già Semicon Light).

Prima della causa, Namsung ha ignorato ripetutamente gli avvisi di violazione di brevetto ricevuti da SVC. A partire dal 2020 SVC ha cominciato ha chiedere alle aziende di sospendere la vendita dei prodotti LED di SL Vionics.

