Riassunto: Seoul Viosys intenta una causa per violazione di brevetto LED contro un’azienda statunitense di illuminazione domestica

SEUL, Corea del Sud Seoul Viosys Co., Ltd. (KOSDAQ: 092190), innovatore globale di prodotti LED, nonché azienda affiliata di Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ha intentato una causa per violazione di brevetto nei confronti di Feit Electric ("Feit"), una delle maggiori aziende di illuminazione domestica negli Stati Uniti nel tribunale di distretto statunitense per il Central District of California.









All’azienda statunitense viene contestato il fatto che i dispositivi di illuminazione a LED prodotti e venduti da Feit violano sei tecnologie brevettate sviluppate congiuntamente da Seoul Semiconductor e Seoul Viosys, compresa l’esclusiva tecnologia LED a filamento omnidirezionale. Attualmente, circa il 50% delle lampadine per uso domestico generale sono del tipo a filamento.

