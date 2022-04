Riassunto: Seoul Semiconductor trasferisce la sede centrale della divisione Automobili in Germania… e partecipa all’evento fieristico ISAL 2022 in Germania

La società parteciperà alla 14a edizione del Simposio internazionale sull’illuminazione degli autoveicoli (International Symposium on Automotive Lighting, ISAL) in programma a Darmstadt, in Germania

La società vanta l’unica tecnologia al mondo per i veicoli che si avvale di LED (diodi a emissione luminosa) e LD (diodi laser) utilizzando tutte le lunghezze d’onda dall’ultravioletto all’infrarosso

La società intende concentrarsi sulle vendite in Europa e Nord America trasferendo la sede centrale della divisione Automobili in Germania

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), società di portata globale produttrice di semiconduttori ottici, parteciperà al Simposio internazionale sull’illuminazione degli autoveicoli (International Symposium on Automotive Lighting, ISAL) in programma a Darmstadt, in Germania, a partire dal 4 aprile.





