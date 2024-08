Riassunto: Seoul Semiconductor raggiunge per la prima volta la prima posizione globale nel settore dei LED per display

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), azienda leader globale nella produzione di semiconduttori optoelettronici, è riuscita ad affermarsi per la prima volta come prima azienda nel settore globale della retroilluminazione.









In base ai dati raccolti da Omdia, una società di ricerche di mercato, Seoul Semiconductor ha raggiunto la quota di mercato record di 16,5% nel settore globale dei LED per retroilluminazione in base al fatturato del 2023.

Seoul Semiconductor è un’azienda di semiconduttori optoelettronici che fornisce prodotti LED e soluzioni ottiche per i settori dell’illuminazione, delle automobili e per applicazioni di display. In particolare, offre soluzioni LED personalizzate per TV, monitor e applicazioni automobilistiche tramite dissipazione termica, local dimming e progettazioni ottiche basate sulla tecnologia WICOP nel settore dei display.

