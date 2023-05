Riassunto: Seoul Semiconductor presenta la tecnologia LED di seconda generazione per gli schermi futuri alla Display Week 2023

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), azienda di semiconduttori ottici a livello globale, parteciperà alla Display Week 2023 della Society for Information Display (SID), che si svolgerà dal 23 al 25 maggio, per presentare le sue tecnologie LED di seconda generazione per schermi futuri, compresi schermi a microLED basati su WICOP Pixel e Low Blue Light (LBL), che aiutano a proteggere la salute degli occhi degli utenti.





Gli schermi a microLED, basati su WICOP Pixel, la prima tecnologia RGB a singolo chip al mondo



Durante questa fiera, Seoul Semiconductor illustrerà gli schermi a microLED alimentati dalla sua tecnologia a WICOP Pixel, che offre il massimo livello di luminosità nel settore.

