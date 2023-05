Riassunto: Seoul Semiconductor ottiene un’ingiunzione permanente contro vari prodotti LED per violazione di brevetto in Europa

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), importante innovatore globale di prodotti e tecnologie LED, ha annunciato il 16 maggio che il Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf, in Germania, ha emesso una sentenza finale confermando un’ingiunzione permanente per violazione di un brevetto di Seul contro prodotti LED di diverse aziende produttrici di LED.





La sentenza di ingiunzione permanente si estende ai prodotti LED di Everlight Electronics Co., Ltd., distribuiti a livello globale tramite Mouser Electronics Inc., oltre ai prodotti LED di LED Engin confluiti in Osram GmbH. La Corte Suprema tedesca ha inoltre confermato la validità del brevetto di Seul nel luglio 2022, respingendo una causa legale di invalidazione del brevetto intentata dall’azienda accusata di violazione di brevetto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

