Riassunto: Seoul Semiconductor: l’azienda coreana produttrice di semiconduttori ottici si conferma ancora al terzo posto sul mercato globale

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Secondo la “2022 Global LED Lighting Market Analysis” di TrendForce e il database pubblicato da Omdia, Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), azienda di semiconduttori ottici a livello globale, si conferma al terzo posto sul mercato globale e in cima alla classifica in Corea, un riflesso degli straordinari traguardi raggiunti dall’azienda con oltre 18.000 nuovi brevetti tecnologici.









Il riconoscimento per Seoul Semiconductor non è solo l’evidenza della sua eccellenza tecnologica, ma è anche simbolicamente significativa per giovani imprenditori di aziende start-up e per le PMI. Mentre i primi cinque produttori sul mercato globale dei LED sono stati di grandi dimensioni fin dall’inizio, Seoul Semiconductor è nata come impresa di rischio fondata da Lee Chung-hoon, l’attuale CEO, nella soffitta di un piccolo edificio, che il Presidente Lee aveva preso in affitto utilizzando la propria abitazione come garanzia.

