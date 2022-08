Riassunto: Seoul Semiconductor: Everlight è stata condannata con sentenza penale per appropriazione indebita di segreti commerciali e tecnologia di Seoul Semiconductor

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), prestigiosa società di portata globale impegnata nello sviluppo di tecnologie e prodotti LED innovativi, ha annunciato che la Corte d’Appello del distretto di Suwon, nella Corea del Sud, ha riconosciuto Everlight Electronics (“Everlight”) colpevole di appropriazione indebita di segreti commerciali e tecnologie industriali di proprietà di Seoul Semiconductor.

Il tribunale ha inflitto a Everlight un’ammenda penale, la più alta finora comminata a una società straniera per un reato di questo tipo. Inoltre, tre ex dipendenti di Seoul Semiconductor (“Seoul”), che hanno lasciato l’azienda e sono andati a lavorare presso Everlight, sono stati condannati a una pena detentiva da uno a due anni e a due o tre anni di libertà vigilata per appropriazione indebita di tecnologie e segreti commerciali.

L’Ufficio del Procuratore della Corea ha condannato Everlight e gli ex dipendenti di Seoul per appropriazione indebita di segreti commerciali e tecnologia industriale di Seoul.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

