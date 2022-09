Riassunto: Seoul Semiconductor applica la tecnologia di sanificazione violeds alla berlina di lusso Genesis G90

Applicazione della tecnologia violeds sviluppata da Seoul Viosys, la società ai vertici mondiali nel settore dei LED UV

Eliminato fino al 99,9% dei germi patogeni (E.coli, staphylococcus aureus e pneumococco) entro 10 minuti con la luce UVC

Seoul Viosys offre soluzioni di disinfezione ottimizzate e gestisce un suo laboratorio auto.

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Violeds, la soluzione tecnologica per la sanificazione tramite UV-C sviluppata da Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), produttore di semiconduttori ottici rinomato nel mondo, viene installata nei comparti delle console della Genesis, un marchio mondiale di veicoli di lusso, completa di tecnologia di sanificazione.





La berlina di lusso Genesis G90 è stata lanciata ufficialmente sul mercato nel primo semestre del 2022.

