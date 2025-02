Riassunto: SEMPRE sceglie Radisys come partner per sviluppare un’infrastruttura 5G resiliente e sicura

Consente la comunicazione cellulare tutto-in-uno, rafforzata e decentralizzata con la protezione per l'infrastruttura critica di rete

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation, leader mondiale di soluzioni di telecomunicazione aperte, oggi ha annunciato una nuova collaborazione con SEMPRE, specializzandosi in infrastruttura digitale rafforzata targata USA. Questa partnership è incentrata sullo sviluppo di tecnologia avanzata e irrobustita per fornire reti O-RAN sicure e resilienti destinate all'uso militare e civile. La soluzione all'avanguardia open RAN di Radisys e la sua competenza comprovata nella modernizzazione delle reti sono integrate ininterrottamente con la progettazione all'avanguardia di SEMPRE per fornire una rete tattica robusta progettata per connettere dispositivi autorizzati in ambienti altamente sicuri, garantendo affidabilità e protezione impareggiabili.

