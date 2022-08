Riassunto: Semplificare la sicurezza software: Veracode migliora l’esperienza “frictionless” per gli sviluppatori

La piattaforma nativa sul cloud offre integrazioni ampliate, distinte dei materiali software e supporto per ulteriori framework e lingue

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Black Hat (stand 2428) – Veracode, azienda che sviluppa soluzioni per la verifica della sicurezza delle applicazioni e leader mondiale nel settore, oggi ha annunciato di avere apportato miglioramenti sostanziali alla sua piattaforma di sicurezza software continua finalizzati a perfezionare l’esperienza integrata degli sviluppatori. Le nuove funzionalità – integrazioni estese a supporto dell’analisi della composizione del software (SCA, software composition analysis), un’API (Application Programming Interface) per distinte dei materiali software (SBOM, software bill of materials) e supporto per ulteriori framework e lingue ai fini dell’analisi statica – migliorano ulteriormente la capacità degli sviluppatori di proteggere il software nei loro ambienti di lavoro.





