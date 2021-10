Riassunto: Selezionati i team finalisti del concorso ANA Avatar XPRIZE da 10 milioni di dollari

15 team finalisti provenienti da 8 Paesi diversi si sfideranno per creare un sistema per avatar in grado di trasportare istantaneamente una presenza umana in una località remota.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–XPRIZE, leader globale nell’ideazione e conduzione di concorsi a premi per risolvere le sfide più ardue che interessano il genere umano, ha annunciato oggi che 15 team provenienti da 8 diversi Paesi si sono qualificati per la finale del concorso ANA Avatar XPRIZE da 10 milioni di dollari.

Sponsorizzato da All Nippon Airways (ANA), la maggiore compagnia aerea del Giappone, Avatar XPRIZE è un concorso globale della durata di quattro anni dedicato allo sviluppo di un sistema per avatar in grado di trasportare le capacità sensoriali, le azioni e la presenza di un essere umano in una località remota in tempo reale per creare un mondo più connesso.

