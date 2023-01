Riassunto: SecurityScorecard entra a far parte della comunità degli innovatori globali del World Economic Forum

L’innovatore riconosciuto contribuirà all’iniziativa del Centro per la Cybersecurity del WEF per affrontare le sfide sistemiche, migliorare la fiducia digitale e costruire la resilienza informatica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, leader mondiale nelle valutazioni di cybersecurity, ha annunciato oggi di aver aderito al programma del World Economic Forum (WEF) Global Innovators Community. La Global Innovators Community è un gruppo su invito delle più promettenti start-up e scale-up del mondo che sono all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e dei modelli di business etici. SecurityScorecard è stata l’unica società di rating della sicurezza a essere premiato come “Tech Pioneer” dal World Economic Forum nel 2020, e come innovatore globale, SecurityScorecard continuerà a contribuire con contenuti e approfondimenti al Centre for Cybersecurity del WEF.

