Riassunto: SecurityScorecard annuncia una forte accelerazione nel 2022, con una crescita del 49%

Ora l’azienda fornisce soluzioni e servizi per la valutazione della sicurezza, per la risposta agli incidenti e per la resilienza al 73% delle organizzazioni Fortune 100

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, leader globale nella valutazione della sicurezza informatica, ha annunciato la chiusura dell’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2022 all’insegna di un’importante spinta propulsiva, con una crescita annua del 49%. SecurityScorecard ora fornisce soluzioni e servizi per la valutazioni della sicurezza, la risposta agli incidenti e la resilienza al 73% delle aziende Fortune 100, con oltre 12 milioni di organizzazioni valutate a ciclo continuo.





A livello mondiale, SecurityScorecard ha registrato una fortissima espansione globale delle attività al di fuori dell’America settentrionale, con una crescita annua del 68% dei ricavi annuali ricorrenti finali. L’azienda ha inoltre acquisito LIFARS™, leader globale nei servizi di digital forensics, di risposta agli incidenti e di resilienza informatica.

