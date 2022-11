Riassunto: Secure-IC rileva l’attività per la sicurezza di Silex Insight per velocizzare il suo progetto ‘dal chip al cloud’ e sviluppare la prossima generazione di soluzioni integrate per la sicurezza informatica

CESSON-SÉVIGNÉ, Francia–(BUSINESS WIRE)–Secure-IC, leader in piena crescita e fornitore globale esclusivo di soluzioni complete per la cybersicurezza dedicate ai sistemi integrati e agli oggetti connessi, oggi annuncia l’acquisizione dell’attività di Silex Insight specializzata nella sicurezza. Silex Insight è un fornitore leader di soluzioni IP di base flessibili e scalabili mirate alla sicurezza, che completano in maniera ideale il portafoglio di Secure-IC. Tutti i clienti attuali e nuovi usufruiranno dei vantaggi di questa acquisizione, dato che potranno sempre contare su sicurezza e performance di massimo livello. Alla data attuale, Secure-IC offre il maggior portafoglio di soluzioni integrate per la sicurezza di tutto il mercato.

