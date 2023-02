Riassunto: Secondo un rapporto, il pool di brevetti potrebbe essere un fattore chiave nell’adozione dell’Open RAN

CHEVY CHASE, Md. e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Un pool di brevetti potrebbe giocare un ruolo chiave nell’adozione della tecnologia Open RAN, stando a un recent rapporto pubblicato dal Professor Josh Lerner della Harvard Business School e da Bella Private Markets.

Il rapporto, intitolato “ Accelerating innovation in connectivity: The case for an Open RAN patent pool” (Accelerare l’innovazione nella connettività: le ragioni a favore di un pool di brevetti Open RAN” , disponibile qui, è stato commissionato da Alium, una joint venture tra MPEG LA e Unified Patents. Alium ha lanciato la Open RAN Patent Portfolio License l’anno scorso. Vedere https://www.alium-llc.com/blog/alium-introduces-open-ran-patent-portfolio-license

“ Storicamente, i pool di brevetti hanno giocato un ruolo critico nel sostegno all’innovazione riducendo i rischi sulla proprietà intellettuale e incoraggiando l’investimento in nuove tecnologie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tom O’Reilly



Alium



Tel: 303.200.1710



tom@alium-llc.com