Riassunto: Secondo un nuovo sondaggio globale i consumatori stanno diventando più selettivi in merito a dove, come e quando condividere informazioni con i marchi

Dal sondaggio condotto da Airship sono emersi cambiamenti importanti per quanto concerne le tendenze comportamentali degli utenti di dispositivi mobili e secondo il quale i consumatori nutrono ora aspettative più elevate in termini di controlli personalizzati e scambi di valore abilitati dalle app per dispositivi mobili

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La società specializzata nella gestione delle esperienze degli utenti di app per dispositivi mobili Airship ha pubblicato oggi una nuova relazione in cui vengono evidenziate le tendenze comportamentali emergenti dei consumatori su dispositivi mobili e le relative aspettative riguardo i marchi. Nella relazione, basata su un’indagine di mercato in cui si sono sondati i pareri di 9.000 consumatori in sette Paesi diversi, ossia Regno Unito, Francia, Germania, Stati Uniti, Australia, Singapore e India, si riporta che il 40% dei rispondenti internazionali sarebbe più propenso a continuare a ricevere comunicazioni da parte di un marchio se fosse dato loro il controllo sulle finalità, sulla frequenza e sul canale.





I risultati del sondaggio indicano una preferenza decisa e crescente dei consumatori per le app su dispositivi mobili, con il 70% degli intervistati del Regno Unito che in media utilizza app in tutti i settori più o meno allo stesso modo dall’inizio della pandemia, evidenziando l’opportunità di stabilire cicli di feedback positivi tra marchi e clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

