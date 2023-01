Riassunto: Secondo Eye on Last-mile Delivery Report, un sondaggio svolto da FarEye, l’84% dei rivenditori non hanno il controllo delle proprie reti di consegna affidate a terzi

FarEye presenta in anteprima i risultati di uno studio tra i rivenditori; le priorità ultimo miglio concentrate sulla riduzione dei costi di consegna pur migliorando l’esperienza dei consumatori

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Il FarEye Eye on Last-mile Delivery Report, il rapporto sulle consegne dell’ultimo miglio, condotto con Researchscape International, esamina le priorità di consegna dell’ultimo miglio dei rivenditori e dei fornitori di logistica e le loro opportunità negli ultimi cinque anni.





Dal 2020, la consegna dell’ultimo miglio ha attraversato una fase di trasformazione, risultando in un processo complesso, costoso, inefficiente e insostenibile per l’ambiente. Per ridurre i costi di consegna dell’ultimo miglio in continuo aumento, lo studio di FarEye ha scoperto che negli ultimi cinque anni il 57% dei rivenditori hanno affidato la gestione delle loro di consegna a terzi, eppure l’84% dei rivenditori dichiara che la propria azienda necessita di maggiore controllo sulle reti di consegna affidate a terzi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jolene Peixoto, VP, strategia di marketing e comunicazioni, jolene.peixoto@fareye.com