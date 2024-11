Riassunto: Secondo Diligent, il sostegno degli investitori al “Say on Pay” sale al 91,5% in un contesto di compensi per i CEO da record

Il sostegno degli investitori al “say on pay” è aumentato per il secondo anno consecutivo nonostante i livelli record di remunerazione degli amministratori delegati, riflettendo un maggiore allineamento sulle pratiche retributive dei dirigenti negli USA e nel Regno Unito.





NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Il sostegno degli investitori alle proposte di “say on pay” è salito al 91,5% nelle società dell’indice S&P 500 e Russell 3000 durante il periodo delle assemblee annuali del 2024, secondo il nuovo report Diligent Market Intelligence: Investor Stewardship 2024 di Diligent. Tale risultato si registra in un momento in cui i compensi degli amministratori delegati hanno raggiunto livelli record, con una retribuzione mediana concessa agli amministratori delegati di aziende S&P 500 di 15,9 milioni di dollari nel 2023, con un aumento dell’8,9% rispetto all’anno precedente, e di 6,6 milioni di dollari per gli amministratori delegati di aziende dell’indice Russell 3000, con un aumento dell’8,8%.

