Riassunto: Seconda giornata dell’11º summit annuale mondiale sulla sicurezza dei pazienti, sulla scienza e sulla tecnologia evidenzia l’importanza della collaborazione e delle tecnologie avanzate

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–La seconda giornata dell’11º summit mondiale annuale mondiale sulla sicurezza dei pazienti, sulla scienza e sulla tecnologia presentato dalla Patient Safety Movement Foundation (PSMF) nel campus universitario UC Irvine, ha messo in evidenza il tema della collaborazione come elemento essenziale per creare un futuro in cui nessun paziente venga danneggiato da errori medici evitabili e dove le tecnologie continuino a evolversi a un ritmo accelerato per far progredire l’assistenza ai pazienti.









“Il futuro dell’assistenza sanitaria sta rapidamente cambiando a livello globale” ha dihciarato il fondatore di PSMF, Joe Kiani. “Abbiamo bisogno del contributo di tutti, compreso quello deii i pazienti e delle loro famiglie.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Patient Safety Movement Foundation



Irene Mulonni, irene@mulonni.com | (858) 859-7001