Riassunto: SEB, prestigiosa banca aziendale dei Paesi nordici sceglie il pacchetto di soluzioni di SunTec per un’implementazione a livello dell’intero gruppo, finalizzata all’automazione della propria proposta di nuova generazione nel programma di fatturazione

LONDRA e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–SunTec Business Solutions, la più famosa società di programmi di fatturazione e tariffazione al mondo, ha annunciato oggi di essere stata scelta da SEB, prestigiosa banca aziendale dei Paesi nordici per un’implementazione a livello dell’intero gruppo e per l’automazione della propria proposta di nuova generazione nel programma di fatturazione. Il pacchetto di soluzioni di SunTec consentirà la digitalizzazione del processo di vendita della banca, dalla gestione dell’accordo, comprensiva di definizione dei prezzi, fino alla fatturazione.

SEB ha scelto SunTec come proprio partner tecnologico per riuscire ad attuare le proprie iniziative strategiche essenziali per diventare leader nell’esperienza dei clienti, creare resilienza e flessibilità all’interno della banca e far crescere la propria attività rivolgendosi alle grandi realtà aziendali e alle istituzioni finanziarie, oltre che alle imprese medio-piccole.

Olle Durelius, condirettore dei servizi per le transazioni presso SEB, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è aggiornare gli attuali processi aziendali. Per questo siamo lieti di collaborare con SunTec e iniziare questo viaggio per incrementare e semplificare l’automazione e la digitalizzazione.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

