Riassunto: “Sconfiggi la demenza con il suono.” Pixie Dust Technologies, Shionogi e Shionogi Healthcare creano Gamma Wave Sound per promuovere la cura cognitiva di ogni giorno.

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Pixie Dust Technologies, Inc., Shionogi & Co., Ltd e Shionogi Healthcare Co., Ltd hanno presentato “Memory” e “Tomorrow”, due esperienze audio che integrano la tecnologia a onde gamma1 sviluppata per offrire ai pazienti colpiti da demenza un ulteriore strumento per stimolare le loro funzioni cognitive.









Si stima che ogni 3 secondi circa, una persona sviluppa una forma di demenza, un termine generale impiegato per indicare un deterioramento delle capacità cognitive abbastanza grave da interferire nelle attività quotidiane. Entro il 2050, più di 150 milioni di persone a livello globale soffriranno di demenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Pixie Dust Technologies, Inc.



Contatto con il team PR



https://pixiedusttech.com/contact/

Shionogi & Co., Ltd.



Modulo di contatto sul sito web di SHIONOGI



https://www.shionogi.com/global/en/contact.html

Vector Inc. (agenzia PR)



gamma@vectorinc.co.jp