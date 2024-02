Riassunto: ScioTeq espande le operazioni a Bangalore, in India, per i display di visualizzazione e calcolo avanzati

La nuova posizione globale fornirà capacità di assemblaggio di apparecchiature, vendite e assistenza









KORTRIJK, Belgio–(BUSINESS WIRE)–ScioTeq, fornitore leader di soluzioni di visualizzazione e calcolo per la difesa e l’avionica mission-critical, ha annunciato l’apertura a Bangalore, in India, di ScioTeq Pvt Ltd, una filiale completamente controllata di ScioTeq. Questa mossa amplierà ulteriormente la presenza globale di ScioTeq, fornendo capacità di vendite, approvvigionamento e servizi presso la sede di Bangalore. Inoltre, grazie alla collaborazione con i partner locali, ScioTeq sarà in grado di supportare le vendite e la produzione locale dei suoi prodotti e delle sue soluzioni per il settore della Difesa.

Questa mossa è in linea con l’iniziativa “Make in India” del governo indiano, volta a creare e incoraggiare le aziende a sviluppare, produrre e assemblare prodotti realizzati in India e incentivare gli investimenti nella produzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare:



Kathy Boehmer



Responsabile marketing senior, ScioTeq



+1 678-316-1407



kathy.boehmer@scioteq.com