Riassunto: Scientist.com rileva Labs Explorer e continua la rapida espansione nel mercato europeo della ricerca

Il mercato globale dell’R&S amplia la sua rete di clienti e fornitori

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Scientist.com, il principale mercato di ricerca a livello preclinico per l’industria biofarmaceutica, oggi ha annunciato la recente acquisizione di Labs Explorer, una prestigiosa rete francese che collega laboratori di ricerca, professionisti scientifici e startup innovative in tutta Europa. Questa iniziativa strategica potenzia gli utenti di Labs Explorer con un impareggiabile accesso all’ampia rete di Scientist.com che comprende oltre 5.000 fornitori di ricerca a livello globale, vantando una gamma completa di servizi personalizzati e uno straordinario inventario di 15 milioni di prodotti per la ricerca, materiali di consumo e forniture di laboratorio di prima necessità.

“Labs Explorer rappresenta un ponte vitale tra ricercatori, scienziati e aziende, collegandole con importanti laboratori e centri di ricerca europei”, ha sottolineato Joachim Hesse, VP di Strategic Partnerships & Accounts nell’UE per Scientist.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Sean Preci



marketing@scientist.com