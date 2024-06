Riassunto: Scientist.com presenta Elisa: un assistente di ricerca alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per scienziati dell’industria farmaceutica e delle biotecnologie

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Scientist.com, il marketplace leader al mondo per la ricerca biofarmaceutica, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo assistente di ricerca alimentato da un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) chiamato Elisa, in omaggio a un saggio di ricerca ampiamente utilizzato e a ELIZA, uno dei primi chatbot impiegato negli anni ’60. Elisa è l’aggiunta più recente di una serie di app proprietarie alimentate dall’IA create da Scientist.com per migliorare e accelerare la ricerca di farmaci. Gli utenti del marketplace possono ora ricorrere a un assistente LLM potente, scalabile e intuitivo che comprende le sfumature della ricerca farmaceutica e che è stato addestrato con le fonti di informazioni pubbliche di Scientist.com.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

