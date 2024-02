Riassunto: Scientist.com e PhenoVista lanciano la prima vetrina digitale al mondo che offre servizi di ricerca per l’industria biotecnologica

Studi fenotipici complessi possono essere progettati, acquistati e gestiti attraverso il negozio online





SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Scientist.com, il principale mercato di ricerca dell’industria farmaceutica e PhenoVista, azienda di servizi per le scienze della vita incentrata sullo sviluppo e sull’implementazione di saggi fenotipici multiplex ad alto contenuto di imaging per la convalida dei target, l’ottimizzazione del lead e gli studi sul meccanismo di azione, hanno lanciato il primo eShop digitale del settore biotecnologico per esplorare e acquistare studi fenotipici.

La vetrina digitale facilita per gli scienziati la progettazione di complessi progetti di ricerca, l’ottenimento di feedback dagli esperti di PhenoVista, la determinazione dei prezzi e quindi l’acquisto e la gestione di progetti.

