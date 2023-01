Riassunto: Scientist.com annuncia il lancio del mercato di ricerca per BIAL

BIAL collabora con Scientist.com per migliorare e digitalizzare la divisione interna R&S

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Scientist.com, la principale piattaforma R&S del settore biofarmaceutico, oggi ha annunciato il lancio di un mercato online privato di BIAL. La collaborazione collegherà i ricercatori BIAL con più di 4.000 fornitori di servizi prefirmati disponibili sulla piattaforma digitale di Scientist.com.

“ In qualità di importante azienda farmaceutica R&S nel settore delle neuroscienze, comprendiamo l’importanza di avere un accesso affidabile alle informazioni, a processi efficienti e alle giuste risorse. Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con Scientist.com per snellire il nostro lavoro in ambito R&S e connetterci con i migliori collaboratori di ricerca scientifica e fornitori di soluzioni”, ha dichiarato Joerg Holenz, Direttore Generale di BIAL R&D.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sean Preci



marketing@scientist.com

+1 858-815-9274