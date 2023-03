Riassunto: Scientist.com amplia la piattaforma di modellazione delle malattie con migliaia di altri modelli forniti da importantissime CRO

I ricercatori ora possono accedere a oltre 8.000 xenotrapianti da pazienti (PDX) e di cellule (CDX), organoidi e linee di cellule sulla piattaforma di ricerca di modelli di malattie basata sull’IA di Scientist.com

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Scientist.com, il principale mercato della R&S per il settore biofarmaceutico, oggi ha annunciato di avere stretto accordi con le principali società di ricerca su contatto (CRO) – Crown Bioscience, Imagen Therapeutics e Experimental Pharmacology & Oncology Berlin-Buch (EPO) – per aumentare a oltre 8.000 il numero di modelli delle malattie attualmente disponibili sulla sua piattaforma Disease Model Finder (DMF) , facendone una delle più grandi banche dati, se non la più grande, al mondo per modelli proprietari di tumori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

