Riassunto: ScienceLogic rafforza la prontezza e la resilienza della rete con l’acquisizione di Restorepoint

Il sodalizio integra maggiori conoscenze e supporto della rete per la governance, il rischio e la compliance, potenziando la piattaforma SL1 di ScienceLogic nell’affrontare sofisticate minacce persistenti

RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–ScienceLogic, un leader nella gestione informatica di AIOps (Artificial Intelligence in IT Operations) e cloud ibrido, ha rilevato Restorepoint, un pioniere nella configurazione di rete e nella gestione del cambiamento. L’iniziativa amplia il portafoglio di ScienceLogic nei domini Network Operations (NetOps) e Security Operations (SecOps).

La gestione delle operazioni IT è diventata un’obiettivo della leadership IT di importanza fondamentale, e la prontezza e la resilienza sono essenziali per la realizzazione di ScienceLogic di esperienze positive e successi digitali. La visibilità completa, il rilevamento semplificato di potenziali interruzioni e un ambiente cloud ibrido sicuro richiedono tutti ScienceLogic per espandere continuamente le capacità AIOps.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Katharine Viles per ScienceLogic



kviles@aboutsage.com

617-416-1104