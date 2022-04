Riassunto: Schlumberger espande la propria rete globale per l’innovazione nel settore AI con l’apertura di un Centro per l’intelligenza artificiale in Europa

Potenziamento dei benefici derivabili dall’implementazione dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) a livello aziendale: sviluppo agile e collaborativo per derivare il massimo valore dai dati

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato oggi l’espansione della propria rete globale INNOVATION FACTORI con l’inaugurazione di un nuovo centro a Oslo in Norvegia.

“Presso l’INNOVATION FACTORI, i team addetti al servizio clienti potranno servirsi di un approccio allo sviluppo agile e collaborativo lavorando insieme ai nostri esperti settoriali e specialisti in scienza dei dati per far fronte alle loro esigenze strategiche, come l’accelerazione dell’automazione delle operazioni di trivellazione, l’implementazione di gemelli digitali per ottimizzare la produzione e la modellazione per la cattura e lo stoccaggio del carbonio” ha dichiarato Rajeev Sonthalia, presidente della divisione Soluzioni digitali e Integrazione presso Schlumberger.

