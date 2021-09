Riassunto: Schlumberger e AVEVA annunciano un accordo per favorire lo sviluppo di soluzioni digitali per le operazioni di produzione di petrolio e gas

I leader del settore integreranno il PI System di AVEVA con le tecnologie edge e le soluzioni per la produzione basate sul cloud di Agora abilitate dall’ambiente DELFI di Schlumberger

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger e AVEVA hanno annunciato in data odierna di aver perfezionato un accordo per l’integrazione di soluzioni edge digitali e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) e sul cloud per aiutare gli operatori a ottimizzare la produzione di petrolio e gas.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

