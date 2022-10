Riassunto: Schlumberger cambia il nome in SLB, una società tecnologica che guida il futuro dell’energia

La nuova identità si concentra sull’innovazione energetica e sulla decarbonizzazione per rispondere alle attuali esigenze mondiali in materia di energia e preparare la strada alla transizione energetica

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger (NYSE: SLB) oggi ha reso noto il suo nuovo nome, SLB, per sottolineare la propria visione verso un futuro energetico decarbonizzato e per affermare la trasformazione da maggior società di servizi per pozzi petroliferi a società tecnologica mondiale focalizzata sulla promozione dell’innovazione energetica per un pianeta bilanciato. A partire da oggi, il precedente marchio Schlumberger e quasi tutti i suoi brand affiliati si riuniranno sotto il nuovo marchio SLB, che lancia una nuova identità visiva aggiornata, tra cui il nuovo logo aziendale, che simboleggia la posizione attuale della società e la sua direzione per il futuro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

