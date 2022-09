Riassunto: Schlumberger annuncia il riscatto delle obbligazioni senior

La totalità delle obbligazioni senior in circolazione del 2,65% con scadenza al 2022 e del 3,625% con scadenza al 2022 verrà riscattata

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Limited (“Schlumberger”) ha annunciato in data odierna che le sue controllate riscatteranno circa 895 milioni di dollari di obbligazioni senior con scadenza al 2022.

Schlumberger Finance Canada Ltd. Ltd., una società indiretta interamente controllata da Schlumberger (“SFCL”), riscatterà l’intero capitale in circolazione delle sue obbligazioni senior del 2,65% con scadenza al 2022 (le “obbligazioni SFCL”), e Schlumberger Holdings Corporation, una società indiretta interamente controllata da Schlumberger (“SHC”), riscatterà l’intero capitale in circolazione delle sue obbligazioni senior del 3,625% con scadenza al 2022 (le “obbligazioni SHC” e, insieme alle obbligazioni SFCL, le “obbligazioni”). Il 625% Senior Notes con scadenza al 2022 (le “obbligazioni SHC” e, collettivamente con le obbligaz SFCL, le “obbligazioni”).

