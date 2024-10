Riassunto: SCALE Nanotech presenta l’innovativa tecnologia GMOD® per applicazioni di telecomunicazioni per droni, avionica e nello spazio

TALLINN, Estonia & VALENCIA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–SCALE Nanotech, società all’avanguardia nelle soluzioni per nanomembrane fotoniche che integra microelementi ottici e ottica adattiva, è orgogliosa di annunciare il successo della dimostrazione della sua rivoluzionaria tecnologia proprietaria GMOD® (Graphene MODulator), sviluppata per rivoluzionare le telecomunicazioni in settori a elevata domanda, come quello dei droni, di avionica/aeronautica e delle esplorazioni spaziali.





GMOD® è un modulatore di nuova generazione basato su grafene che garantisce un consumo energetico bassissimo, un’elevata velocità di trasmissione dei dati e funzionalità avanzate di elaborazione del segnale. Questa tecnologia esclusiva è particolarmente adatta per le applicazioni che richiedono sistemi di telecomunicazione leggeri e ad alta efficienza in grado di operare in ambienti difficili come le alte quote e lo spazio.

Contacts

Santiago J. Cartamil Bueno



info@scalenano.tech