Riassunto: SBT sceglie Brightcove per alimentare il suo nuovo servizio di streaming

SBT, la seconda rete televisiva più grande in Brasile e una delle più grandi emittenti in America Latina, sceglie la premiata tecnologia di streaming di Brightcove per il lancio della sua nuova app di streaming

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), la società di tecnologia di streaming più fidata al mondo, oggi ha annunciato che Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), una delle più importanti reti televisive brasiliane, ha scelto Brightcove come partner ufficiale per la tecnologia di streaming per la sua nuova app AVOD, +SBT. Il lancio del servizio è previsto per aprile. Selezionata per la sua tecnologia premiata con Emmy Award, Brightcove, con l’affidabilità, la scalabilità e la sicurezza che la contraddistinguono, aiuterà SBT a trasmettere contenuti in streaming dalle sue oltre 100 emittenti direttamente agli spettatori di tutto il Brasile.





