Riassunto: SATEBA risolve le sfide della modernizzazione aziendale, dell’industrializzazione e dell’IT in tempo reale con Boomi

Per accelerare la crescita e adattarsi alle nuove sfide aziendali, SATEBA collega in modo intelligente un intero ecosistema di sistemi informativi (IS) e applicazioni esterne e interne utilizzando la Piattaforma Boomi AtomSphere ™

In sei mesi, grazie alla perfetta collaborazione tra Boomi e il partner IFS, SATEBA ha realizzato un moderno IS che automatizza i flussi di lavoro e utilizza l’interscambio elettronico di dati (EDI) in tempo reale per snellire i processi tra le principali funzioni aziendali, dalla catena di produzione/fornitura alla finanza/contabilità, alle risorse umane/paghe e altro ancora

PARIGI e CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader nella connettività intelligente e nell’automazione, ha annunciato oggi che SATEBA, leader europeo nella progettazione e nella fornitura di parti di infrastrutture ferroviarie in calcestruzzo, ha implementato la tecnologia della Piattaforma Boomi AtomSphere™ per rivedere i suoi sistemi informativi, sia per accelerare la crescita che per sviluppare soluzioni ferroviarie sostenibili a sostegno delle iniziative di decarbonizzazione.





