Riassunto: Sam Elbeck di ExaGrid premiato come 2026 CRN® Channel Chief

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, l'unica soluzione del settore con storage di backup a più livelli dotato di Retention Time-Lock (RTL) che include un livello isolato dalla rete (air gap gerarchico) e la funzione Auto Detect & Guard, oltre ad eliminazioni differenziate e immutabilità per il ripristino a seguito di ransomware, oggi ha reso noto che CRN®, un brand di The Channel Company, ha inserito il nome di Sam Elbeck, vicepresidente commerciale e partner del canale per le Americhe di ExaGrid, nella prestigiosa classifica 2026 CRN® Channel Chiefs, un riconoscimento annuale che premia gli alti dirigenti delle aziende vendor e della distribuzione IT che plasmano la strategia del canale e promuovono l'innovazione e le partnership in tutto il comparto.

"Sono onorato di figurare anche quest'anno nella classifica Channel Chiefs", è il commento di Sam Elbeck.

