Riassunto: Salgono a 100 i membri dell’ecosistema del programma ‘Automated with Velodyne’

Il programma sostiene i partner di Velodyne Lidar in tutto il mondo, incluse NVIDIA e Siemens, a favore della crescita del settore

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che ai suo programma Automated with Velodyne (AwV) aderiscono ora 100 aziende che si stanno adoperando per la commercializzazione di soluzioni autonome di prossima generazione impieganti il software e i sensori lidar di Velodyne. Tale pietra miliare rispecchia l’impegno costante di Velodyne nel promuovere il mercato globale e nello sviluppare soluzioni innovative basate sulla tecnologia lidar che favoriscono l’autonomia, la sicurezza e la sostenibilità in una vasta gamma di settori.





L’ecosistema lidar sta continuando ad espandersi rafforzando la diffusione della tecnologia in numerosi ambiti tra cui quello industriale, della robotica, delle infrastrutture e automobilistico, e tale collaborazione costituisce un ottimo esempio di come l’ecosistema AwV stia facendo avanzare il settore.

“Il programma ‘Automated with Velodyne’ rappresenta il futuro dell’integrazione della tecnologia lidar e l’ecosistema svolge un ruolo essenziale nell’implementazione di soluzioni d’uso quotidiano,” ha affermato Sally Frykman, direttrice del marketing presso Velodyne Lidar.

