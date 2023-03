Riassunto: Sakuu diventerà un’azienda quotata in borsa tramite la fusione con Plum Acquisition Corp. I

– L’operazione implica un valore aziendale di circa 705 mln di $





– Sakuu ha inventato le piattaforme di stampa 3D Kavian™ multiprocesso, multimateriale, ad alto volume per la produzione di batterie SwiftPrint™ e altri dispositivi attivi complessi

– Sakuu ha ricevuto ordini di acquisto per un totale di oltre 300 mln di $ che copriranno il periodo 2023-2025

– L’azienda prevede di raccogliere circa 100 mln di $ sotto forma di capitale privato e pubblico come preparazione e nell’ambito della chiusura dell’operazione, che comprendono soluzioni di equity e debito strutturato, debito garantito e fondi “cash in trust” di Plum Acquisition Corp.

– La fusione con Plum Acquisition Corp. I, guidata da Ursula Burns, già Ceo e Presidente Xerox e membro del consiglio di amministrazione di Uber, ExxonMobil, del MIT e della Ford Foundation, garantisce a Sakuu esperienza e informazioni sul settore uniche

– Le piattaforme manifatturiere di Sakuu sono concepite per essere implementate anzitutto per la produzione di batterie a stato solido su scala commerciale

– Sakuu ha inoltre sviluppato un mix proprietario di soluzioni per la composizione chimica di batterie che prevede di concedere in licenza congiuntamente alla sua piattaforma di produzione Kavian™ per consentire ai clienti di fabbricare batterie a costi contenuti e in grandi volumi per vari settori – e-mobility, immagazzinaggio di energia della rete elettrica, veicoli elettrici e altri ancora

– Sakuu ha già siglato contratti con una rete di fornitori di materiali chiave e le batterie di nuova generazione saranno immesse sul mercato nel 2023

– Si prevede che l’operazione si concluderà nel primo trimestre 2023

SAN JOSE, California e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sakuu Corporation (“Sakuu”), un’azienda trasformativa nei settori delle batterie a stato solido e della stampa 3D, che ha inventato la rivoluzionaria piattaforma Kavian™ per la produzione su scala commerciale di batterie SwiftPrint™ di nuova generazione e altri dispositivi attivi complessi, e Plum Acquisition Corp. I (“Plum”) (NASDAQ: PLMI), una società specializzata in acquisizioni per scopi speciali (“SPAC”) creata da Ursula Burns, Kanishka Roy e Mike Dinsdale, oggi hanno annunciato di avere stipulato un accordo definitivo che prevede una fusione in seguito alla quale Sakuu diventerà un’azienda quotata in borsa.

