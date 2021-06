Riassunto: SAGEMCOM ENTRA IN SBTI PER RIDURRE DRASTICAMENTE LA SUA IMPRONTA DI CARBONIO ENTRO IL 2030

RUEIL MALMAISON, Francia–(BUSINESS WIRE)–Sagemcom si è impegnata nella Science Base Target Initiative (SBTi) – l’iniziativa degli obiettivi su basi scientifiche – per stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2030, sulla base di dati oggettivi e dell’approccio scientifico suggerito dalla SBTi.

Da molti anni, Sagemcom pone le questioni sociali e ambientali al centro della sua strategia di sviluppo. Questo impegno è pertanto in linea con le sue azioni, rese pubbliche ogni anno dal Gruppo mediante il rapporto sulla responsabilità sociale dell’azienda (CSR) disponibile sul suo sito web (www.sagemcom.com).

Particolarmente rafforzato dalla sua strategia di progettazione ecologica e dal suo sistema di gestione ambientale implementato nei principali siti operativi aziendali, il Gruppo è oggi impegnato nella SBTi per ridurre la sua impronta di carbonio sia per le attività relative ai centri (“ambiti SBTI 1 e 2”) che per i suoi prodotti e servizi (“ambito 3”).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

