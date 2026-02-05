Riassunto: Ryan rileva WYM Rating ed espande le proprie competenze in materia di aliquote commerciali e di tassazione sulla proprietà

PLANO, Texas, ed EDIMBURGO, Scozia--(BUSINESS WIRE)--Ryan, importante fornitore di software e servizi fiscali a livello mondiale, annuncia l'acquisizione di Williams Young McKaig Ltd, specialista nella consulenza in materia di proprietà commerciali, e di WYM Rating, con sede a Edimburgo, la divisione dell'azienda specializzata in valutazioni. Questa acquisizione consolida la presenza di Ryan in Scozia in materia di aliquote commerciali e di tassazione sulla proprietà, oltre ad ampliarne le competenze per servire clienti con complessi portafogli di proprietà commerciali in tutto il Regno Unito.

Fondata nel 2012 da Richard Williams, Don Young e Billy McKaig, WYM Rating è nota per l'approccio incentrato sul cliente e per l'approfondita competenza in qualità di consulente per le proprietà commerciali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media

Allie Bandemer

Specialista senior per le relazioni pubbliche e le comunicazioni esterne

Ryan

331.251.1050

allie.bandemer@ryan.com