Riassunto: Rubicon fa un investimento successivo in EasyGo

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Rubicon Capital Advisors, attraverso la sua attività di gestione degli asset (“Rubicon AM”), è lieta di annunciare l’acquisizione di un ulteriore quota di partecipazione pari al 15,5% in Erapid Charger Company Limited, azienda operante con il marchio “EasyGo”, portando così a oltre il 50% l’investimento globale di Rubicon AM in EasyGo.





EasyGo è la più grande azienda privata fornitrice di punti di ricarica per veicoli elettrici (“EV”) in più rapida crescita in Irlanda. La sua rete di punti di ricarica offre accesso a oltre 4.000 punti di ricarica in 1.500 sedi in Irlanda e Irlanda del Nord, accessibili tramite l’app EasyGo che attualmente vanta più di 58.000 utenti abbonati.

In ottobre, EasyGo ha annunciato un aumento di capitale pari a 30 milioni di euro da parte di Aviva Investors, che verranno utilizzati per continuare la diffusione di caricatori rapidi in Irlanda assieme alla creazione di 60 nuovi posti di lavoro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

