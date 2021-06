Riassunto: RSA presenta Outseer, una nuova società nata dalla sua unità aziendale specializzata in intelligence per la gestione dei rischi e delle frodi, volta a trasformare l’autenticazione dei clienti e accelerare la redditività per l’economia digitale

Soluzioni basate su fondamenti scientifici per l’autenticazione dei pagamenti e il monitoraggio degli account al servizio di 6.000 istituti finanziari a livello mondiale con un volume annuo di transazioni pari a 20 miliardi

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–RSA Security LLC (“RSA” o la “Società”) ha annunciato in data odierna la trasformazione della sua unità aziendale operante nel ramo dell’intelligence per la gestione dei rischi e delle frodi (Fraud & Risk Intelligence) in una nuova entità a sé stante al servizio di una comunità globale di clienti e partner.

La conduzione delle nuova impresa, denominata Outseer, è stata affidata al CEO Reed Taussig, che è entrato in seno all’unità aziendale Fraud & Risk Intelligence di RSA verso la fine del 2020 ed è un veterano della prevenzione frodi e della gestione delle identità digitali.

Sorta da questa operazione strategica di scorporo quale entità aziendale moderna e a gestione autonoma, Outseer continuerà a fornire tutti i tradizionali prodotti di punta nell’ambito di un portafoglio di nuova costituzione:

Outseer Fraud Manager™: (già RSA Adaptive Authentication) protegge i clienti su tutti i canali digitali attraverso decisioni di monitoraggio degli account assunte in base al profilo di rischio

Outseer 3-D Secure™: (già RSA Adaptive Authentication for eCommerce) lo standard di riferimento per la mappatura dell’autenticazione dei pagamenti digitali e senza presentazione di carta in conformità all’ultimissimo standard EMV® 3-D Secure

Outseer FraudAction™: (già RSA FraudAction) propone rilevamento e rimozione rapidi, nonché dati dettagliati relativi a siti di phishing , app non autorizzate e pagine di social media fraudolente

Queste soluzioni pluripremiate fungono, nel loro insieme, da standard di riferimento per l’autenticazione dei pagamenti, l’identificazione di account compromessi da frodi e l’accertamento di attività fraudolente a garanzia di un’esperienza cliente senza problemi per conto di alcuni dei maggiori fornitori di servizi di pagamento, banche d’affari e banche emittenti a livello mondiale.

I pilastri portanti del portafoglio di prodotti di Outseer sono costituti da due estesi investimenti nei dati e nella scienza:

Outseer Global Data Network™: il primo consorzio globale del settore dedito alla raccolta di dati verificati relativi a frodi e transazioni

Outseer Risk Engine™: grafico del rischio incentrato sulle identità con un tasso di rilevamento delle frodi del 95% e un tasso di intervento pari o inferiore al 5%

“Outseer è il frutto di decenni di innovazione basata su fondamenti scientifici nello sviluppo di soluzioni antifrode e per l’autenticazione di pagamenti” ha dichiarato Taussig.

