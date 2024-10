Riassunto: RSA e Swissbit annunciano una soluzione di autenticazione anti-phishing per i settori in cui la sicurezza è prioritaria

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–RSA, il leader dell’identità che mette al centro la sicurezza e Swissbit, uno dei maggiori esperti di lunga data e produttore di soluzioni di storage, sicurezza e IoT integrato, ha annunciato oggi una nuova serie di autenticatori di hardware di prossima generazione progettati per proteggere le industrie altamente regolamentate.





La serie RSA iShield Key 2, alimentata da Swissbit, fornirà ad aziende di servizi finanziari, energetici, sanitari e di altre industrie altamente regolamentate l’autenticazione del massimo livello, priva di password, resistente al phishing necessaria per semplificare la gestione delle credenziali e promuovere la Zero Architecture (ZTA). Ottimizzata per la piattaforma su cloud di gestione dell’identità e dell’accesso (IAM) di RSA, RSA® ID Plus , la serie RSA iShield Key 2 offre sicurezza superiore e flessibilità senza precedenti.

