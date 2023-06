Riassunto: RQM+™ lancia Fern.ai™

Fornirà evidenze cliniche esportabili e pronte per l’audit nel 60% di tempo in meno rispetto ai processi manuali e nel 40% di tempo in meno rispetto alle piattaforme tecnologiche alternative

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–RQM+, leader mondiale nei servizi MedTech, ha annunciato oggi il lancio di Fern.ai, la prima piattaforma di intelligenza artificiale (AI) human-in-the-loop che standardizza tutti gli aspetti della revisione della letteratura sulle evidenze cliniche per i professionisti degli affari regolatori, fornendo risultati esportabili e pronti per l’audit nel 60% di tempo in meno rispetto a un processo manuale e nel 40% di tempo in meno rispetto a piattaforme tecnologiche alternative. Fern.ai è la prima offerta di RQM+ Technology Solutions, una business unit indipendente dedicata ad aiutare la comunità delle scienze biologiche a migliorare i risultati per i pazienti portando sul mercato prodotti che migliorano la vita in modo più rapido ed efficiente attraverso piattaforme tecnologiche avanzate.

