Riassunto: ROYC AB nomina Peter Bergenwald in qualità di Chief Information Officer alla guida della fase di crescita successiva

ROYC, il fornitore leader in Europa di piattaforme per gli investimenti sul mercato privato, è entusiasta di annunciare la nomina di Peter Bergenwald in qualità di Chief Information Officer (CIO) dell'azienda.





Forte di una notevole carriera nel settore fintech e tecnologico, Peter sarà determinante nel guidare il prossimo capitolo di crescita e innovazione di ROYC.

Prima di entrare a far parte di ROYC, Peter ha diretto il dipartimento di ingegneria dei metodi di pagamento di un’azienda fintech leader a livello mondiale, nota per la soluzione Buy-Now-Pay-Later ottimizzata dall’intelligenza artificiale. È stato inoltre a capo dello sviluppo e dell’implementazione della gestione del conto economico e del bilancio basata sugli eventi per oltre 550 mila partner a livello globale.

