Riassunto: Rosenberger annuncia lo spin-off del portafoglio prodotti wireless con antenne e soluzioni di copertura sotto un nuovo brand, PROSE

FRIDOLFING, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il Rosenberger Group ha annunciato oggi la creazione di un nuovo ramo d’azienda battezzato PROSE, che raccoglie lo spin-off del portafoglio di tecnologie, prodotti e soluzioni wireless per antenne e coperture con un nuovo marchio, PROSE. L’obiettivo strategico di PROSE sarà lo sviluppo di antenne per stazioni base, antenne a microonde, soluzioni di copertura indoor e outdoor, sottosistemi Open RAN e relativi servizi.

Alla guida di PROSE ci sarà Aili Liu, cofondatrice ed ex presidente di Rosenberger Asia Pacific e di Rosenberger Technologies. Come entità indipendente, PROSE, attraverso la sua organizzazione snella, agile e decentralizzata, sarà posizionata al meglio per supportare i clienti globali con l’eccellenza di prodotti e servizi, gestendo la crescita nella migliore tradizione di Rosenberger attraverso la continua innovazione tecnologica, allineata con le sempre maggiori esigenze dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale cui fare riferimento. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e per ogni dubbio interpretativo si rinvia al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido:

